Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : nomination au comité de mission Cercle Finance • 04/05/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - Danone fait part de la nomination de Ron Oswald, ancien secrétaire général de l'UITA (Union Internationale des Travailleurs de l'Alimentation), comme membre de son comité de mission, formé dans le cadre de son statut d'entreprise à mission adopté l'année dernière. Ron Oswald a occupé entre 1997 et 2017 le poste de secrétaire général de l'UITA, fédération syndicale internationale représentant plus de dix millions de travailleurs de 423 syndicats indépendants et démocratiques dans 127 pays. Il reste par ailleurs conseiller principal à l'UITA et 'une figure majeure du syndicalisme mondial, en charge notamment des questions de droits de l'homme au sein des entreprises multinationales de l'alimentation et des boissons'.

Valeurs associées DANONE Euronext Paris 0.00%