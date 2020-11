Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : ne passe pas la résistance des 54,6E Cercle Finance • 19/11/2020 à 17:45









(CercleFinance.com) - Danone ne passe pas la (forte) résistance des 54,6E qui avait stoppé la baisse (10/08, 01/09, 24/09, 07/10): le cours retombe vers 52,9E et pourrait retracer de 50% la récente hausse (46,3/55E) jusque vers 50,4E.

Valeurs associées DANONE Euronext Paris -3.11%