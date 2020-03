Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : mesures d'environnement pour les marques d'eau Cercle Finance • 05/03/2020 à 10:57









(CercleFinance.com) - Danone annonce le lancement par son collectif des marques d'eau (dont evian, Volvic, AQUA et Bonafont) de 'WeActForWater', une série de mesures afin de relever les défis de l'emballage responsable, du climat, de la préservation des aquifères et de l'accès à l'eau. Parmi ses objectifs, figurent ainsi une réduction de moitié de l'usage de plastique vierge au sein des marques d'eau qui atteindra ainsi, en 2025, 50% de PET recyclé (rPET) au niveau mondial et 100% en Europe. Le collectif vise aussi, entre autres, une accélération de la trajectoire vers la neutralité carbone en Europe d'ici 2025, et une certification B Corp au niveau mondial pour l'ensemble des marques d'eau d'ici à 2022.

