Danone: les différentes analyses des brokers sur le titre information fournie par Cercle Finance • 15/08/2023 à 15:04

(CercleFinance.com) - Danone cède 1,7% aujourd'hui, mais conserve un gain proche de 10% depuis le début de l'année.



Dans ce contexte, Bernstein a dégradé mardi son opinion sur le titre Danone, ramenée de 'performance en ligne avec le marché' à 'sous-performance' avec un objectif de cours abaissé de 55 à 50 euros.



Dans une vaste étude consacrée aux secteurs européens de l'agroalimentaire et des biens de consommation, les analystes expliquent que Danone, comme Henkel, Reckitt et Unilever, font partie des acteurs de marché aujourd'hui 'les moins bien positionnés en vue de futurs succès'.



'Nous avons bien conscience que beaucoup d'investisseurs apprécient le redressement opéré par Danone en raison des bons choix qui semblent être faits par le directeur général', souligne le bureau d'études.



'Nous partageons ce point de vue, mais nous ne disposons pour l'instant d'aucune preuve montrant que cette stratégie fonctionne et qu'elle va permettre d'améliorer significativement la croissance à venir, la force des marques et la maîtrise des prix', conclut Bernstein.



De son côté, Barclays a renouvelé lundi sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de 70 euros sur Danone, ce dernier représentant un potentiel haussier de plus de 28%.



Du point de vue de l'analyste, le point d'inflexion connu par la marge brute au premier semestre, laquelle s'est améliorée de 0,9 point de pourcentage à 47,3%, montre que la tendance au redressement du groupe agroalimentaire reste selon lui entière.



Barclays dit d'ailleurs s'attendre à une poursuite de la reprise des volumes de ventes et, peut-être plus décisivement, à une performance encore plus convaincante dans les produits laitiers essentiels (EDP) au second semestre.



'Nous pensons qu'il continue d'exister une opportunité significative en termes de création de valeur et de rentabilité des capitaux investis (ROIC)', conclut-il.