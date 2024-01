Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Danone: les 65,7E en ligne de mire information fournie par Cercle Finance • 03/01/2024 à 12:08









(CercleFinance.com) - Danone dépasse la résistance des 57E et refranchit le niveau des 60,5 E.



Un signal haussier reste à confirmer au-delà de 61E, avec les 65,7E en ligne de mire.





Valeurs associées DANONE Euronext Paris +1.58%