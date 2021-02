Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : le fonds Artisan réclame du changement Cercle Finance • 11/02/2021 à 10:25









(CercleFinance.com) - Le titre Danone gagne près de 3% jeudi en début de matinée après la publication par le fonds Artisan Partners d'un courrier exigeant un certain nombre de changements au niveau de sa gouvernance d'entreprise. Dans une lettre adressée au conseil d'administration du groupe agroalimentaire, Artisan demande notamment la dissociation des fonctions de président du conseil et de directeur général et la nomination de davantage d'administrateurs indépendants. Le fonds émet également d'autres pistes afin de redynamiser l'entreprise, comme la réalisation de fusions, d'acquisitions ou de cessions d'actifs concernant des produits qui compliquent ou affaiblissent l'activité. A la Bourse de Paris, l'action Danone avançait de 2,7% jeudi matin, affichant derrière Crédit Agricole la deuxième plus forte hausse d'un indice CAC 40 pratiquement inchangé. Dans son courrier, Artisan évalue à quelque 1,6 milliards d'euros son investissement au sein de Danone, soit une participation de 3% qui en fait selon lui l'un des trois principaux actionnaires du groupe. Le fonds, qui dit gérer plus de 45 milliards de dollars d'actifs, rappelle avoir notamment investi dans d'autres groupes du secteur, tels que Diageo, Unilever, Novartis et Sodexo.

Valeurs associées DANONE Euronext Paris +2.14%