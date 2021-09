Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : lancement d'une émission obligataire hybride information fournie par Cercle Finance • 08/09/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de l'optimisation de sa structure financière, Danone annonce avoir lancé avec succès une émission obligataire hybride à durée indéterminée à taux fixe réajustable de 500 millions d'euros, profitant des conditions de marché favorables. Le produit sera dédié aux besoins généraux, incluant le refinancement anticipé partiel de titres existants pour 1,25 milliard d'euros avec une première option de remboursement le 23 mars 2023, titres sur lesquels il a lancé une offre de rachat. Les nouveaux titres, libellés en euros, porteront un premier coupon de 1%, avec une première option de remboursement le 16 décembre 2026. Leur règlement-livraison est prévu le 16 septembre 2021 et ils seront cotés sur Euronext Paris.

Valeurs associées DANONE Euronext Paris 0.00%