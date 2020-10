Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone lance une revue de ses activités pour faire face à la pandémie Reuters • 19/10/2020 à 10:51









(Actualisé avec déclarations des dirigeants, cours de Bourse, commentaire d'analystes) PARIS, 19 octobre (Reuters) - Danone DANO.PA a annoncé lundi le lancement d'une revue stratégique de ses activités afin de revenir à son objectif de moyen terme de 3% à 5% de croissance rentable, alors que son chiffre d'affaires est resté pénalisé au troisième trimestre par la pandémie de coronavirus. Le groupe agroalimentaire dit vouloir revoir immédiatement ses options stratégiques en Argentine et pour la marque Vega, dont les ventes combinées représentent environ 500 millions d'euros. D'autres actifs pourront éventuellement être revus ultérieurement, a indiqué Danone. Le groupe a aussi mis en place une nouvelle organisation, avec la nomination de deux directeurs généraux régionaux, qui intervient alors que la directrice financière Cécile Cabanis quittera l'entreprise en février 2021. Elle sera remplacée par Juergen Esser, qui était jusque-là directeur financier des divisions Eaux et Afrique. Cette nouvelle organisation "va nous permettre de mieux nous focaliser sur notre performance à court terme; nous permettre de saisir immédiatement les bénéfices d'un point de vue de la croissance et de l'efficacité, des synergies au sein de notre portefeuille, à la fois unique et cohérent, de catégories santé", a indiqué le PDG de Danone, Emmanuel Faber, cité dans un communiqué. Lors d'une conférence téléphonique, le dirigeant a précisé que le plan d'adaptation du groupe, qui sera mis en oeuvre au premier trimestre 2021, comprendrait d'importantes réductions de coûts. AMÉLIORATION SÉQUENTIELLE Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Danone a reculé de 9,3% à 5,82 milliards d'euros et accuse un repli de 2,5% en données comparables. Les volumes ont enregistré une amélioration séquentielle, en baisse de 0,4% au troisième trimestre (contre un repli de 2,6% au deuxième) mais restent affectés par la performance du pôle Eaux, dont les ventes ont recule de 13,5% en données comparables au troisième trimestre. Pour le quatrième trimestre, la directrice financière Cécile Cabanis a indiqué lors d'une conférence téléphonique que les ventes devraient s'améliorer par rapport au troisième trimestre mais rester en retrait. Elle a précisé que les perspectives restaient très incertaines pour la division Eaux. La marge opérationnelle courante continuera en outre d'être affectée par des coûts supplémentaires directement liés au COVID-19 mais des mesures de réduction de coût permettent à Danone de viser un taux de marge de 14% pour l'ensemble de 2020, ainsi qu'un free-cash-flow de 1,8 milliard d'euros. A la Bourse de Paris, l'action Danone gagnait dans la matinée 1,38% à 54,04 euros avant que les échanges ne soient interrompus en raison d'un problème technique d'Euronext. "Le troisième trimestre est globalement en ligne avec les attentes et la décision de 'remanier, revoir et adapter', auquel s'ajoute autour le discours favorable aux actionnaires, est bienvenue", ont commenté les analystes de Jefferies. "Tous les pas sont donc dans la bonne direction sur un chemin que nous prévoyons difficile." (Blandine Hénault et Dominique Vidalon, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées DANONE Euronext Paris +1.39% NESTLE SIX Swiss Exchange +0.45%