Danone lance une revue de ses activités, le T3 pénalisé par la pandémie

PARIS, 19 octobre (Reuters) - Danone DANO.PA a annoncé lundi lancer une revue stratégique de ses activités afin de revenir à son objectif de moyen terme de 3 à 5% de croissance rentable, alors que son chiffre d'affaires est resté pénalisé au troisième trimestre par la pandémie de coronavirus. Le groupe agroalimentaire dit vouloir revoir immédiatement ses options stratégiques en Argentine et pour la marque Vega. Il a aussi mis en place une nouvelle organisation, avec la nomination de deux directeurs généraux régionaux, qui intervient alors que la directrice financière Cécile Cabanis quittera l'entreprise en février 2021. Elle sera remplacée par Juergen Esser, qui était jusque-là directeur financier des divisions Eaux et Afrique. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Danone a reculé de 9,3% à 5,82 milliards d'euros et accuse un repli de 2,5% en données comparables. Les volumes ont enregistré une amélioration séquentielle, en baisse de 0,4% au troisième trimestre (contre un repli de 2,6% au deuxième) mais restent affectés par la performance du pôle Eaux, dont les ventes ont recule de 13,5% en données comparables au troisième trimestre. "Danone aura pour priorités au quatrième trimestre de continuer la dynamique de gains de parts de marché observée depuis le début de l'année et de poursuivre l'amélioration séquentielle de la croissance de ses ventes en données comparables, bien qu'à un rythme moins rapide", a indiqué le groupe dans un communiqué. La marge opérationnelle courante continuera d'être affectée par des coûts supplémentaires directement liés au COVID-19 mais des mesures de réduction de coût permettent à Danone de viser un taux de marge de 14% pour l'ensemble de 2020, ainsi qu'un free-cash-flow de 1,8 milliard d'euros. (Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées DANONE Euronext Paris 0.00% NESTLE SIX Swiss Exchange 0.00%