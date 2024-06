Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Danone: lance une plateforme industrielle de biotechnologie information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 09:03









(CercleFinance.com) - Danone, DMC, Michelin et le Crédit Agricole Centre France s'associent pour créer une plateforme industrielle de biotechnologie de pointe



La création de Biotech Open Platform permettra de développer à plus grande échelle des processus de fermentation avancés, et en particulier la fermentation de précision, un processus biotechnologique révolutionnaire de production de matériaux et ingrédients biosourcés.



Cette plateforme industrielle et technologique, qui représente un investissement de plus de 16 millions d'euros dans sa première phase, sera implantée à Clermont-Ferrand au sein du Centre des Matériaux Durables du Parc Cataroux, un accélérateur d'innovations porté par Michelin.



La fermentation de précision est une technologie de pointe qui utilise des micro-organismes (tels que des bactéries, des levures ou des champignons) pour produire des protéines, des enzymes et d'autres molécules utilisables dans l'industrie. Elle favorise l'innovation en particulier pour le secteur agroalimentaire et la fabrication de matériaux.



Antoine de Saint-Affrique, directeur général du groupe Danone : ' Fidèle à sa mission et son esprit pionnier, Danone a toujours su préparer et investir dans l'avenir. C'est ce que nous faisons ici ensemble pour développer les technologies de fermentation de pointe afin d'accélérer l'innovation et la décarbonation au service de la santé par l'alimentation. Nous sommes fiers de participer à cette démarche collective pour relever les défis qui se présentent à l'industrie '.





