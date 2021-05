Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : lance la cession de sa participation dans Mengniu Cercle Finance • 12/05/2021 à 11:29









(CercleFinance.com) - Danone lance aujourd'hui la cession stratégique de sa participation d'environ 9,8% dans China Mengniu Dairy Company Limited, une entreprise chinoise leader dans la fabrication et la distribution de produits laitiers en Chine. Cette cession se fera par le biais d'un processus de placement accéléré (accelerated bookbuilding). Cette transaction fait suite à l'annonce du 28 février 2021 relative à la conversion par Danone de sa participation indirecte de long-terme dans Mengniu en une participation directe. Danone annonce qu'une communication sur la réalisation de l'opération ainsi que sur le montant du produit de cession sera réalisée 'en temps voulu'.

