Danone : la cassure des 54,4E ne pardonne pas

(CercleFinance.com) - La cassure des 54,4E ne pardonne pas : Danone accélère son repli sous les 51E, et se rapproche des 50E. Après un plafonnement sous 58,1E, le titre s'exposait à un repli symétrique vers 50,7E (objectif atteint) mais il semble que la glissade ne s'arrêtera pas là sauf si le plancher intraday des 50,26E du 16 mars devait inspirer des rachats à bon compte. Danone pourrait ensuite rejoindre un support situé vers 47,5E (remontant à février 2014) puis 45E (qui fut testé le 24 octobre 2012).

