Danone: l'ancienne DG de Rémy Cointreau rejoint le conseil

(CercleFinance.com) - Danone annonce la cooptation de Valérie Chapoulaud-Floquet comme membre de son conseil d'administration à partir du 1er mars 2022, en remplacement d'Isabelle Seillier, qui a décidé de quitter le conseil pour raisons personnelles à compter du 31 décembre 2021.



Cette cooptation s'inscrit dans l'évolution de la composition du conseil qui permettra à Danone, d'ici 2023, d'en renouveler la totalité, à l'exception des sièges occupés par le président, le directeur général et les deux administrateurs représentant les salariés.



Valérie Chapoulaud-Floquet est l'ancienne directrice générale de Rémy Cointreau (2014-2019). Elle a aussi passé 24 années chez L'Oréal, puis a occupé plusieurs postes chez Louis Vuitton avant de rejoindre la maison de vins et de spiritueux.





