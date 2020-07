Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone investit €100 mlns en Chine dans la nutrition spécialisée Reuters • 16/07/2020 à 09:55









PARIS, 16 juillet (Reuters) - Le groupe agroalimentaire français Danone DANO.PA a annoncé jeudi son intention d'investir 100 millions d'euros en Chine afin de renforcer ses activités de nutrition spécialisée. Dans le cadre de ces investissements, le groupe va notamment créer un centre de recherche à Shanghai, acquérir le site local de production de lait infantile Murray Goulburn Dairy (Qingdao) et accroître son offre de produits alimentaires spécialisés à des fins médicales. "Depuis près de 30 ans, Danone répond aux besoins de la population chinoise avec ses solutions de nutrition spécialisée adaptées aux enfants, aux personnes malades ou aux personnes âgées (...) (ces investissements) constituent des étapes clés de notre ancrage en Chine", souligne Véronique Penchienati-Bosetta, vice-présidente exécutive de Danone, citée dans un communiqué. (Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées DANONE Euronext Paris -2.25%