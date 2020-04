Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : hausse de 3,7% du CA à 6 242 ME au 1er trimestre Cercle Finance • 28/04/2020 à 18:09









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'inscrit à 6 242 millions d'euros au premier trimestre 2020, en croissance de +3,7% en données comparables, avec une progression de +2,9% des volumes et de +0,8% en valeur. En données publiées, la croissance est de +1,7%. ' La croissance du premier trimestre a été tirée par l'Europe et l'Amérique du Nord, qui ont toutes les deux enregistré une croissance d'environ +5% en données comparables avec des volumes en forte hausse. Dans le Reste du Monde, les ventes ont progressé de +2,6% en données comparables avec des volumes en légère croissance ' indique le groupe. Danone n'est pas en mesure d'évaluer précisément son impact sur sa performances financière en 2020. Le groupe confirme ses objectifs pour l'année 2020 en matière de croissance du BNPA courant, de croissance du chiffre d'affaires en données comparables et de marge opérationnelle courante.

Valeurs associées DANONE Euronext Paris -0.06%