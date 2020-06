Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : 'gap' sous 63,42E, rechute vers 61E après 'warning' Cercle Finance • 29/06/2020 à 18:03









(CercleFinance.com) - Danone rechute vers 61E après un 'warning' concernant le volume de ses ventes, notamment sur le segment 'eaux minérales'. Le titre a ouvert un 'gap' sous 63,42E qui semble préfigurer une rechute vers 60E (plancher des 14 mai et 15 juin)... puis 55,5E (règle du balancier).

Valeurs associées DANONE Euronext Paris -2.11%