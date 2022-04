Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : 'gap' au-dessus de 52,9E, teste les 57E information fournie par Cercle Finance • 20/04/2022 à 10:35









(CercleFinance.com) - Les investisseurs applaudissent les trimestriels de Danone qui s'envole de +8% vers 57E.

Danone a publié un chiffre d'affaires net de 6,24MdsE en progression de +7,1% (dont effet volume/mix de +2,2%), en progression de 15,3% en Chine et en Asie du Nord, avec une une marge opérationnelle courante supérieure à 12%.

Le titre renoue avec ses sommets du 23 février et se rapproche de la forte résistance des 58E des 10 et 11 novembre 2021 puis du 14 au 24 janvier 2022.





Valeurs associées DANONE Euronext Paris +8.66%