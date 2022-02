Danone: gagne près de 4%, un broker en soutien information fournie par Cercle Finance • 23/02/2022 à 16:57

(CercleFinance.com) - Danone gagne plus de 4% à Paris, profitant notamment d'une analyse de Oddo qui estime que la forte dynamique du 4ème trimestre, même si elle est fortement tirée par l'effet mix/prix est encourageante, et indique que les résultats légèrement supérieurs aux attentes et surtout le niveau de FCF de 2.5 MdsE devraient être bien accueillis.



A la suite de l'annonce de ces résultats, Oddo confirme son conseil Surperformance sur Danone assorti d'un objectif de cours de 71 E sur le titre.



' La croissance organique du T4 de 6.7% ressort clairement au-dessus des attentes grâce aux waters (+17.3%) mais aussi avec une performance solide et légèrement supérieure aux attentes pour EDP et Spec Nutrition ' indique l'analyste.



' Le FCF opérationnel de 2.5 MdsE est une très bonne surprise et est bien supérieur à nos attentes de 2 MdsE qui elles étaient largement au-dessus du consensus (1.8 MdE) ' rajoute Oddo.



L'analyste souligne que le management ne donne pas de guidance sur 2022 et laisse supposer qu'elles seront communiquées lors du CMD du 8 mars.