Danone : franchissement de 55E validée

(CercleFinance.com) - Danone retrouve une dynamique haussière, le franchissement de 55E est validé. Le titre vient de refermer le 'gap' des 55,45E du 25/11.

Le re-test du plancher des 51,99E du 30/11 n'est plus à l'ordre du jour, le titre devrait se hisser au contact des 58E, résistance du 11/11.





Valeurs associées DANONE Euronext Paris +2.96%