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Danone finalise l'acquisition de Made Group, renforçant sa présence en Asie-Pacifique
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 18:07

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Danone SA DANO.PA :

  • FINALISE L’ACQUISITION DE MADE GROUP, RENFORÇANT SA PRÉSENCE DANS LES SEGMENTS EN FORTE CROISSANCE DE LA NUTRITION SAINE EN ASIE-PACIFIQUE

Texte original nGNE2v5Tc9

Pour plus de détails, cliquez sur DANO.PA

(Rédaction de Gdansk)

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