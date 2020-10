Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : en repli de 2% pénalisé par plusieurs analyses Cercle Finance • 20/10/2020 à 17:25









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en repli de près de 2% après plusieurs analyses. Le management du groupe travaille sur un plan d'adaptation qui sera dévoilé à la fin de l'année, voire début 2021. Dans ce contexte, les prévisions pour le prochain exercice sont délicates estime Oddo qui souligne que ' la faiblesse de la valorisation du titre fait largement consensus '. Face à l'incertitude qui s'accroit, Oddo maintient sa recommandation ' alléger ' et réduit son objectif de cours à 50 euros, contre 57 euros auparavant. Le groupe Danone a confirmé le départ de sa numéro 2, Cécile Cabanis et son remplacement en interne par Juegen Esser, rapporte Barclays. De nouvelles nominations ont aussi été annoncées - un directeur d'exploitation et deux directeurs régionaux mais ' nous souhaitons voir Danone aller plus loin et plus vite ', estime le broker. Les détails du plan d'adaptation devraient être connus plus en détails dans les prochains mois. ' Nous pensons depuis longtemps que le portefeuille de Danone est bien meilleur que la valorisation ne le suggère, mais la question demeure de savoir si l'équipe de direction actuelle peut débloquer la valeur ', indique Barclays. Dans ces conditions, l'analyste maintient sa note ' neutre ' et abaisse son objectif de cours à 65 euros, contre 70 euros précédemment.

Valeurs associées DANONE Euronext Paris -2.58%