Danone : en hausse, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - Le titre Danone avance ce mercredi de +0,6%, alors que l'analyste Credit Suisse a annoncé revoir à la hausse sa recommandation et son objectif de cours sur celui-ci. L'analyste passe ainsi à 'Surperformance', avec une cible de 69 euros. Credit Suisse cherche ainsi à 'voir au-delà de la crise du Covid-19', estimant que le titre offrira quelques opportunités à partir de 2021, 'quand la situation se sera normalisée'.

Valeurs associées DANONE Euronext Paris +0.95%