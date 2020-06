Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : en baisse, un broker corrige sa cible Cercle Finance • 29/06/2020 à 12:48









(CercleFinance.com) - Le titre Danone recule ce lundi de -3%, alors que l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'alléger' sur celui-ci, et revoit à la baisse son objectif de cours, passant de 60 à 57 euros. Cette nouvelle cible ne laisse entrevoir qu'un potentiel de baisse de l'ordre de -10%. 'Sur 2020, nous anticipons désormais un BPA à -6.5% (vs -4%) dont -15% au S1 et +2% au S2. Au-delà de la baisse de 10% du Trading Operating profit que nous anticipons sur le S1, les pertes anticipées Mengniu (1/2 des résultats des associates de Danone) sur le S1 devraient peser. Sur 2021, nous attendons un rebond du BPA à +9%, mais les hypothèses restent très fragiles dans l'attente du 'plan d'adaptation' qui sera annoncé fin 2020', explique le broker.

