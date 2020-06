Danone : en baisse, un broker a revu ses hypothèses

(CercleFinance.com) - Le titre Danone recule ce lundi de -2%, même si l'analyste Credit Suisse a réaffirmé son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 69 euros sur celui-ci, tout en abaissant ses hypothèses de BPA 2020-21 de 3% pour le groupe agroalimentaire, en incluant un impact plus défavorable du mix et des changes.

Elles tiennent aussi compte de prévisions de croissance organique des ventes ramenées de +1,9 à +1% pour 2020 et de +3,7 à +3,5% pour 2021, 'du fait de confinements prolongés, surtout sur les marchés émergents, et de l'attente d'un retour plus graduel à la normalité'.

Credit Suisse note toutefois que sur ses estimations, Danone se traite 17 fois le BPA attendu pour 2021, ce qui selon lui, 'échoue à refléter la qualité de l'activité de nutrition spécialisée de Danone (52% des profits du groupe)'.