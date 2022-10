Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone: deux cooptations au conseil information fournie par Cercle Finance • 03/10/2022 à 09:51









(CercleFinance.com) - Danone annonce la cooptation par son conseil d'administration, en qualité d'administrateurs indépendants, de Gilbert Ghostine, directeur général de Firmenich, et de Lise Kingo, ancienne directrice exécutive du programme Pacte Mondial de l'ONU.



Ils rejoindront le conseil respectivement à partir du 15 octobre et du 1er décembre. Ils remplaceront Guido Barilla, qui a décidé de quitter le conseil par anticipation, et Cécile Cabanis, qui l'a quitté le 30 juin.



'Leur expérience de dirigeants ainsi que leur expertise dans les biens de grande consommation, la santé, la nutrition et le développement durable, seront un atout pour le conseil', selon son président Gilles Schnepp.





