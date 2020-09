Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : départ du directeur général d'EDP International Cercle Finance • 04/09/2020 à 07:52









(CercleFinance.com) - Danone annonce que Francisco Camacho, directeur général des produits laitiers et d'origine végétale à l'international (EDP International) et membre du comité exécutif, a quitté le groupe le 3 septembre 'pour explorer de nouveaux horizons'. L'équipe de direction de la division EDP International poursuivra la mise en oeuvre de sa stratégie, sous la supervision directe du PDG Emmanuel Faber, le temps pour le groupe agroalimentaire 'd'examiner les modèles d'organisation adaptés aux enjeux liés au Covid'.

Valeurs associées DANONE Euronext Paris 0.00%