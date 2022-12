Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone: dans le haut du CAC, un analyste plus confiant information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 09:40









(CercleFinance.com) - Danone affiche l'une des meilleures performances du CAC 40 lundi matin à la Bourse de Paris, le titre bénéficiant d'un relèvement de recommandation de RBC, qui met en avant un portefeuille d'activités moins rébarbatif que perçu par le marché.



L'action du géant français de l'agroalimentaire gagne 1,4% après une demi-heure d'échanges, alors que le CAC avance de 0,4%.



RBC a relevé son opinion à 'surperformance' contre 'performance sectorielle' avec un objectif de cours porté de 55 à 69 euros, faisant apparaître un potentiel de hausse de 25% par rapport au cours de clôture de vendredi soir.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire rappelle que beaucoup d'investisseurs considèrent que le groupe français est positionné sur des segments de marché jugés 'peu attrayants'.



Un constat qu'il dément après s'être penché en profondeur sur les métiers de la société.



'Nous ne sommes pas en train de dire que Danone dispose d'une activité au-dessus du lot', tempère RBC. 'Pour nous, il est difficile de faire mieux que Nestlé', explique l'analyste.



'Mais nous affirmons que le portefeuille de Danone n'est pas autant en danger que certains veulent le dire, ce qui constitue un élément de nature à soutenir la mise en place d'une stratégie bien conçue visant à améliorer les marges', conclut-il.





