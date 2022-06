Danone: Credit Suisse révise ses prévisions information fournie par Cercle Finance • 17/06/2022 à 16:59

(CercleFinance.com) - L'analyste s'attend à une croissance du chiffre d'affaires de +5,8% au 2ème trimestre 2022, en hausse par rapport à sa précédente estimation de +4,8%, et supérieure au consensus (+4,3%). Il confirme son conseil neutre sur la valeur et son objectif de 56 E.



' Nous prévoyons un volume/mix de +0,2% et une croissance des prix de +5,6% (par rapport aux prévisions de -0,8% et +5,1% respectivement) ' indique Credit Suisse.



' Nous tablons sur une marge opérationnelle récurrente H122 de 11,9% (contre un consensus VA 11,3%), et un BPA récurrent de 1,59E (contre un consensus VA 1,51E). Nous prévoyons des marges de 13,6% en Europe, 8,5% en Amérique du Nord, 28,6% en Chine, Asie du Nord et Océanie, et 5,7% dans le reste du monde ' rajoute le bureau d'analyses.



' Nous diminuons nos estimations du BPA pour les exercices 22-24 d'environ -1% en moyenne '.