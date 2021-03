Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : conversion de la participation dans Mengniu Cercle Finance • 01/03/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Danone annonce être parvenu à un accord avec COFCO Dairy Investments Limited en vue de la conversion de sa participation dans le groupe chinois Mengniu Dairy Company Limited, actuellement détenue indirectement, en une participation directe. Une fois finalisée, cette conversion, qui reste soumise à l'approbation des autorités, permettra à Danone de posséder une participation directe de 9,8%, participation dont la cession pourrait dès lors intervenir en 2021, en fonction des conditions de marché. La participation indirecte dans Mengniu a actuellement une valeur comptable d'environ 850 millions d'euros. Les produits attendus de l'opération, une fois achevée, seront retournés en majorité aux actionnaires par des rachat d'actions.

