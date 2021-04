Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : chiffre d'affaires en repli de 3,3% au 1er trimestre Cercle Finance • 20/04/2021 à 07:43









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 5,7 milliards d'euros au premier trimestre 2021, en baisse de -3,3%, en données comparables, soit un recul de -3,7% en volume et une hausse de +0,3% en valeur. En données publiées, le chiffre d'affaires diminue de -9,4%, essentiellement en raison d'effets de change négatifs (-7,0%). Au premier trimestre, le chiffre d'affaires des produits laitiers et d'origine végétale progresse de +1,6% en données comparables, soit une hausse de +0,5% en volume et de +1,1% en valeur. Le chiffre d'affaires de l'activité nutrition spécialisée recule de -7,7% en données comparables, avec un déclin de -7,0% en volume et de -0,7% en valeur. L'activité eaux enregistre un chiffre d'affaires en baisse de -11,6% en données comparables, soit une baisse de -11,2% en volume et de -0,4% en valeur. Danone prévoit un retour de la croissance en données comparables dès le 2ème trimestre, ainsi qu'un retour à la croissance rentable dès le second semestre. La marge opérationnelle courante 2021 est attendue globalement en ligne avec celle de 2020.

Valeurs associées DANONE Euronext Paris 0.00%