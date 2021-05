Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : cession des parts dans Mengniu finalisée Cercle Finance • 13/05/2021 à 07:05









(CercleFinance.com) - Danone annonce avoir finalisé la cession stratégique de sa participation d'environ 9,8% dans Mengniu, pour un produit brut de 15,4 milliards de dollars de Hong Kong, soit 1,6 milliard d'euros. Le règlement de l'opération aura lieu le 17 mai. 'En ligne avec l'allocation de capital disciplinée de Danone, les produits attendus de l'opération seront retournés dans leur majorité aux actionnaires au travers d'un programme de rachat d'actions dont les détails seront annoncés lors de son lancement', précise-t-il. Cette cession a été réalisée par le biais d'un processus de placement accéléré annoncé le 12 mai. Pour rappel, Mengniu est une entreprise chinoise, spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits laitiers en Chine.

