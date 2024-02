Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Danone: BNPA courant accru de plus de 3% en 2023 information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Danone publie au titre de l'année passée un BNPA courant en hausse de 3,4% à 3,54 euros, porté par une marge opérationnelle courante en progression de 40 points de base à 12,6% pour un chiffre d'affaires net de plus de 27,6 milliards d'euros.



Ce dernier a progressé de 7% en comparable, avec un effet prix de +7,4% et un effet volume/mix de -0,4%, le groupe agroalimentaire notant que 'la transformation d'EDP en Europe continue de porter ses fruits, avec un retour du volume/mix en territoire positif'.



Un dividende en progression de 5% à 2,10 euros sera proposé pour 2023. Pour 2024, Danone prévoit une croissance du chiffre d'affaires en données comparables entre 3 et 5%, ainsi qu'une amélioration modérée de la marge opérationnelle courante.



'Nous resterons concentrés sur sa mise en oeuvre et son exécution disciplinée, en ligne avec l'ambition à moyen terme définie en mars 2022', indique son directeur général Antoine de Saint-Affrique, annonçant en outre un séminaire investisseurs pour juin prochain.





