(CercleFinance.com) - Danone donne un second coup de reins qui complète le beau rebond amorcé sur les 47E: le titre qui franchit les 53E (ex-plancher de la mi-décembre) vise désormais les 55,8E, c'est à dire le sommet du canal baissier moyen terme... l'objectif suivant se situe vers 57E.





Valeurs associées DANONE Euronext Paris +4.04%