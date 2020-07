Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : baisse de 10% du BNPA courant semestriel Cercle Finance • 30/07/2020 à 08:20









(CercleFinance.com) - Danone publie un BNPA courant en baisse de 10% à 1,68 euro au titre du premier semestre 2020, ainsi qu'une marge opérationnelle courante en retrait de 0,7 point à 14% pour un chiffre d'affaires de 12,2 milliards d'euros, en recul de 3,6% (-1,1% en comparable). Après une 'dynamique solide' sur les trois premiers mois de l'année, le groupe agroalimentaire a vu ses ventes se contracter de 5,7% en données comparables au deuxième trimestre, marqué par les mesures de confinement prises à l'échelle mondiale. L'activité restant difficile à prévoir au second semestre, alors que de grandes incertitudes demeurent quant aux conséquences de la pandémie, Danone n'est pas en mesure de fournir à ce stade une mise à jour de ses perspectives financières pour l'année 2020.

Valeurs associées DANONE Euronext Paris -3.05%