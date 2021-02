Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : Atisan veut un nouveau DG 'le plus tôt possible' Cercle Finance • 26/02/2021 à 10:09









(CercleFinance.com) - Le fonds Artisan Partners a réclamé vendredi la nomination d'un nouveau directeur général à la tête de Danone et répété son souhait de voir les fonctions de directeur général et de président du conseil d'administration être dissociées. Dans un courrier envoyé au groupe agroalimentaire français, Artisan demande la nomination 'le plus tôt possible' d'un nouveau directeur général au profil 'non-financier' et disposant d'une solide expérience dans le secteur des produits de consommation courante. La dissociation des rôles de directeur général et de président du conseil d'administration constitue, selon lui, la condition nécessaire à l'instauration d'une gouvernance d'entreprise 'moderne'. Alors que le conseil de Danone est censé se réunir en début de semaine prochaine pour évoquer ces questions, le fonds californien réclame en outre la cession des marquées rachetées par l'équipe de direction actuelle et le départ des collaborateurs qu'elle avait embauchés. Dénonçant l'échec du management actuel, le fonds pose, dans sa lettre, la question suivante: 'Sachant que c'est cette équipe de direction qui a conduit au délabrement des six dernières années, pourquoi le conseil d'administration continue-t-il de la soutenir?', s'interroge Artisan. L'action Danone cédait environ 1% vendredi matin, dans un marché parisien en repli de l'ordre de 0,5%.

Valeurs associées DANONE Euronext Paris -1.88%