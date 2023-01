Danone: assigné en justice par trois ONG écologistes information fournie par Cercle Finance • 09/01/2023 à 16:34

(CercleFinance.com) - Les organisations Zero Waste France, ClientEarth et Surfrider Foundation Europe annoncent avoir assigné Danone en justice. Les trois ONG reprochent au géant de l'agroalimentaire de faillir à son devoir de vigilance en matière d'utilisation du plastique.



'Nous pensons que l'utilisation du plastique par l'entreprise va à l'encontre d'une loi française clé qui exige que les entreprises reconnaissent et traitent les impacts de leurs activités sur l'environnement, la santé et les droits de l'homme', a indiqué ClientEarth sur son site Internet.



L'ONG précise avoir adressé des avertissements juridiques à Danone et à plusieurs autres entreprises (dont Nestlé France et McDonald's France,) en septembre 2022 et estime 'insuffisante' la réponse alors fournie par Danone.



Zero Waste France ajoute que l'utilisation de plastique par Danone est en hausse en dépit de l'urgence climatique, une 'malheureuse contre-performance' qui 'vient à rebours des efforts nécessaires pour réduire la crise du plastique'.



A l'heure où nous écrivons ces lignes, le géant de l'agroalimentaire n'avait pas encore officiellement réagi à cette assignation.