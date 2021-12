Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : Artisan Partners dépasse les 5% des votes information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 10:47









(CercleFinance.com) - Artisan Partners Limited Partnership, agissant pour le compte de fonds et de clients, a déclaré avoir dépassé, le 26 novembre, les 5% des droits de vote de Danone et détenir 5,23% du capital et 5,04% des droits de vote, après une acquisition d'actions sur le marché. Le déclarant a précisé détenir 1.875.000 actions Danone résultant de la détention de 18.750 'long call options' à dénouement physique, exerçables à tout moment jusqu'au 16 février 2023, à des prix par action compris entre 68 et 76 euros.

Valeurs associées DANONE Euronext Paris +1.24%