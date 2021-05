Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : Antoine de Saint-Affrique nouveau DG ? Cercle Finance • 12/05/2021 à 09:46









(CercleFinance.com) - Antoine de Saint-Affrique serait désigné pour remplacer Emmanuel Faber à la direction générale du groupe selon Les Echos. ' Ce qui ne serait pas une grosse surprise ' indique ce matin Aurel BCG. Le groupe aurait trouvé un accord avec Antoine de Saint-Affrique sur sa rémunération précise le quotidien. Antoine de Saint-Affrique est l'ancien patron du chocolatier suisse Barry Callebaut et était précédemment à la direction d'Unilever foods indique Invest Securities. Nathalie Roos était également en discussion avec Danone pour ce poste. Mais elle n'a pas dirigé un groupe coté comme Barry Callebaut. Elle était l'ancienne dirigeante de la division Produits professionnels de l'Oréal indique Aurel BCG.

Valeurs associées DANONE Euronext Paris +1.77%