Danone : Achat du warrant call 7T45S sur Danone (7T45S)

(Zonebourse.com) Le titre Danone est récemment revenu au contact de la zone des 54.4 EUR, niveau qui a engendré une reprise technique à plusieurs reprises ces derniers mois. Cette zone de cours pourrait de nouveau jouer son rôle et permettre à la valeur de revenir au contact des 58 EUR. Nous achetons par conséquent le warrant Call Société Générale 7T45S qui cote désormais 0.31 EUR pour un strike à 60 EUR et une échéance au 19/03/2021. La réalisation de ce scénario à horizon un mois permettrait de réaliser un gain de plus de 45% pour ce warrant. Le seuil d'invalidation théorique sera initialement fixé vers 53.5 EUR (risque 30%). Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions. Zonebourse.com - Laurent Polsinelli