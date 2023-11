Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone: à un pic de six mois, Morgan Stanley relève information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 16:34









(CercleFinance.com) - Danone gagne près de 2% mercredi sur le marché parisien, à son plus haut niveau depuis six mois, suite à des commentaires encourageants de Morgan Stanley qui voit le groupe agroalimentaire de nouveau faire croître ses résultats.



Vers 16h20, le titre avance de 1,9%, signant l'une des meilleures performances de l'indice CAC 40, ce qui porte à 17% ses gains depuis le début de l'année.



Morgan Stanley, qui était passé à un conseil 'sous-pondérer' en début d'année en perspective d'un exercice de 'transition', a relevé son conseil à 'surpondérer', avec un nouvel objectif de cours de 62 euros faisant apparaître un potentiel haussier de 11%.



L'analyste estime en effet que le plan de restructuration 'Renew Danone' commence à porter ses fruits, mais aussi que le groupe subit moins que ses concurrents la pression liée à l'utilisation d'agonistes de GLP-1 dans la lutte contre l'obésité.



Il pense même que ses produits, notamment dans les eaux minérales, pourraient profiter de la tendance en faveur du bien-être et du vieillissement de la population.



Autant d'éléments laissant entrevoir une amélioration des performances du groupe et de sa génération de trésorerie, conclut Morgan Stanley, mais qui ne sont pas reflétés dans la valorisation actuelle du titre, souligne-t-il.





Valeurs associées DANONE Euronext Paris +1.89%