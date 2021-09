Danone a racheté 500 millions d'euros d'obligations hybrides

(AOF) - Danone a annoncé le succès de son offre de rachat partiel sur ses titres à durée indéterminée à taux fixe réajustable émis le 30 octobre 2017 pour un montant total de 1,25 milliard d'euros, portant un premier coupon de 1,75% et une première option de remboursement le 23 mars 2023. Danone a accepté le rachat d'obligations existantes pour un montant total de 500 millions d'euros à un prix de rachat de 103,118%. A la suite de cette opération, le montant nominal résiduel des obligations existantes sera de 750 millions d'euros.

Cette transaction fait suite à l'émission de titres à durée indéterminée à taux fixe réajustable pour 500 millions d'euros, portant un premier coupon de 1% et une première option de remboursement le 16 décembre 2026.

"Par le biais de cette combinaison d'opérations, Danone a pu activement gérer son bilan et profiter de conditions de marché favorables, tout en maintenant le montant total d'obligations hybrides inchangé", a précisé le groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des difficultés pour les acteurs du secteur

Les entreprises de l'agroalimentaire demandent des aides pour la valorisation des stocks des invendus à travers notamment un crédit d'impôt et un plan de relance spécifique.

Même un grand groupe comme Danone remet en question sa stratégie. Pour la première fois depuis 2011 il a mis en place un plan de restructuration consistant en la réalisation d'un milliard d'euros d'économies, une rationalisation du portefeuille de produits et la suppression de 2.000 postes. Son dirigeant estime, qu'au-delà du choc de la Covid, le groupe est resté trop longtemps tourné vers une stratégie globale et non locale.

En revanche Nestlé se porte mieux. Sur les neufs premiers mois, sa croissance organique a été de 3,5 %, portée par un fort dynamisme de l'activité au troisième trimestre (+5 %) et par ses activités de café et d'alimentation pour animaux domestiques.