Danone : a finalisé la cession des 6,61% dans Yakult

(CercleFinance.com) - Danone a finalisé la cession de sa participation de 6,61% dans Yakult Honsha. ' L'opération s'est soldée par un produit de cession brut d'un montant de 58 milliards de yens, soit environ 470 millions d'euros, qui permettra de renforcer la solidité financière de Danone ' indique le groupe. Le règlement de l'opération aura lieu le 9 octobre 2020.

Valeurs associées DANONE Euronext Paris -0.22%