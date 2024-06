Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Danone : -5%, sous 56,20E, les 53,9E en vue information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 13:46









(CercleFinance.com) - Danone dévisse de -5%, sous 56,20E : une volatilité de 5% est rare sur le titre, de même que l'apparition d'un 'gap' baissier (sous 58,86E ce 20 juin).

Danone enfonce nettement son support des 57,4E des 9 et 16 avril, puis 5 mai et semble se diriger vers un retracement du support des 53,9E du 23 octobre 2023, voir le comblement d'un 'gap' (haussier, c'est plus fréquent) resté béant à 52,89E depuis le 9 octobre 2023.





Valeurs associées DANONE 56,42 EUR Euronext Paris -4,24%