(CercleFinance.com) - Danone +5%, grimpe au-delà des 61,6E, effaçant enfin la résistance des 60E du 14 mars au 12 juin.

La règle du report d'amplitude après le rebond amorcé sur un plancher de 57E valide un objectif de 63E, testé brièvement en intraday le 22 février dernier.





Valeurs associées DANONE 61,26 EUR Euronext Paris +4,11%