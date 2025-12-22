Daniel Florness, directeur général de Fastenal, quittera ses fonctions en juillet 2026

Le distributeur de fournitures industrielles Fastenal FAST.O a déclaré lundi que le directeur général Daniel Florness quittera ses fonctions le 16 juillet 2026 et sera remplacé par Jeffery Watts, un cadre interne de la société, à compter de la même date.

Florness démissionnera également du conseil d'administration de Fastenal, mais servira de conseiller stratégique au nouveau directeur général jusqu'au début de l'année 2028.

Le conseil d'administration a l'intention de nommer Jeffery Watts en tant qu'administrateur pour combler le poste vacant, a déclaré la société. Jeffery Watts est désormais président et directeur des ventes de Fastenal.

Le mois dernier, Fastenal avait mis en garde contre un léger resserrement des marges au quatrième trimestre dans un contexte de faible demande industrielle aux États-Unis.

Florness a rejoint l'entreprise en 1996 et en a pris la direction en 2016.