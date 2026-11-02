Danfoss affirme que ses produits sont impliqués dans des incidents survenus dans les congélateurs de supermarchés européens

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La société d'ingénierie danoise Danfoss a déclaré lundi que ses produits étaient impliqués dans le piratage informatique visant les congélateurs de supermarchés européens.