Danfoss affirme que ses produits sont impliqués dans des incidents survenus dans les congélateurs de supermarchés européens

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Le prix du gazole a déjà baissé de "12 à 18 centimes" par litre dans "plus de la moitié" des stations-service en France, en lien avec le déstockage gouvernemental de réserves stratégiques, a affirmé lundi le ministre du Commerce Serge Papin. Le gouvernement français ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•02.11.2026•15:43•
En 2026, la Russie ne progresse plus que de 11 km2 par mois sur l'ensemble du front, un total très faible par rapport aux années précédentes. Le ralentissement généralisé de la progression russe en Ukraine s'est poursuivi en octobre, avec un infime recul des troupes ...
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information fournie par The Conversation•02.11.2026•15:43•
L'ESSENTIEL Le 3 novembre, les citoyens des États-unis sont appelés à renouveler la Chambre des représentants et un tiers du Sénat, où les républicains n'ont qu'une courte majorité. Le parti du président est presque toujours sanctionné à mi-mandat et, selon les ...
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Deux immeubles insalubres qui s'écroulent en quelques secondes, huit morts et une ville de Marseille traumatisée : le procès en appel des effondrements de la rue d'Aubagne, en 2018, s'est ouvert lundi devant les proches des victimes venus "avec moins de pleurs ...
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