Le fonds souverain Danantara Indonesia prévoit que les dividendes versés par les entreprises publiques atteindront entre 100.000 milliards et 160.000 milliards de roupies (soit entre 5,47 milliards et 8,75 milliards de dollars) en 2026, ses prévisions pour 2027 s'établissant entre 140.000 milliards et 160.000 milliards de roupies, a déclaré mercredi son directeur financier.
(1 dollar = 18.290 roupies)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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