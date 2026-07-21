Danaher recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 juillet - ** L'action du fabricant d'équipements de laboratoire Danaher DHR.N recule de 9,7 % à 181,65 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit que son chiffre d'affaires ajusté de son cœur de métier pour 2026 augmentera de 3 % à 4 % en glissement annuel, contre une prévision antérieure comprise entre 3 % et 6 %

** La société annonce un bénéfice ajusté de 1,94 dollar par action au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,83 dollar par action – données LSEG

** Le chiffre d'affaires de DHR au deuxième trimestre, à 6,27 milliards de dollars, dépasse les prévisions de 6,10 milliards de dollars

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel ajusté à une fourchette comprise entre 8,45 et 8,60 dollars par action, contre une prévision précédente de 8,35 à 8,55 dollars par action

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 12,2 % depuis le début de l'année