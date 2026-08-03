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Danaher nomme Julie Sawyer Montgomery, une collaboratrice interne, au poste de directrice générale
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 22:48
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société spécialisée dans les sciences de la vie Danaher DHR.N a annoncé lundi avoir nommé Julie Sawyer Montgomery, une collaboratrice interne, au poste de directrice générale. Elle succédera à Rainer Blair à compter du 1er octobre.

M. Blair prendra sa retraite et occupera le poste de conseiller principal jusqu'au 31 mars 2027, a précisé la société, ajoutant que ses prévisions pour le troisième trimestre et l'ensemble de l'exercice, annoncées précédemment, restaient inchangées.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Mme Sawyer Montgomery, qui a rejoint Danaher en 2017, a joué un rôle clé dans la transformation de la plateforme de diagnostic de l'entreprise, dont le chiffre d'affaires est passé d'environ 6 milliards de dollars à l'époque à près de 11 milliards de dollars aujourd'hui.

* Elle a également dirigé le récent rachat de Masimo , surtout connu pour ses appareils utilisés par les hôpitaux pour mesurer le taux d’oxygène dans le sang, ainsi que l’acquisition en cours de StatLab, un fabricant de produits médicaux.

* Danaher, qui fabrique des outils utilisés pour le développement et les essais de médicaments, a revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires de base pour l’ensemble de l’année le mois dernier et a annoncé un chiffre d’affaires inférieur aux attentes dans son secteur de la biotechnologie.

* Ces résultats contrastent avec les tendances à la hausse observées sur le marché des outils destinés aux sciences de la vie, les entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques augmentant leurs dépenses en recherche et en production après un ralentissement prolongé lié à la pandémie.

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