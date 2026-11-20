Danaher annonce un partenariat stratégique avec Microsoft visant à développer des instruments scientifiques intelligents et un écosystème interopérable d'agents d'IA, afin de connecter les technologies au sein de Danaher tout en restant ouvert à l'ensemble de l'écosystème des laboratoires.

Cette collaboration doit permettre aux scientifiques de passer plus rapidement de la formulation d'hypothèses à l'obtention de résultats expérimentaux, en associant l'expertise de Danaher en matière de sciences, de processus de laboratoire et d'instrumentation aux technologies d'IA de Microsoft.

"L'expertise scientifique de Danaher, associée à la plateforme d'IA de Microsoft, vise à offrir aux scientifiques davantage de choix et de contrôle, ainsi que plus de temps à consacrer à la découverte", explique ainsi Deb Cupp, vice-présidente exécutive et directrice des revenus de Microsoft Global Enterprise.

Le partenariat porte principalement sur l'accélération du développement d'une plateforme commune d'agents d'IA destinée au pilotage des instruments scientifiques et à l'analyse des résultats, une plateforme qui reposera notamment sur Azure et Microsoft Foundry.

Les premières applications commerciales seront proposées aux clients de Danaher dès cette année, notamment MetaXpress Acquire AI Assistant, un logiciel de Molecular Devices destiné à accompagner les utilisateurs de ses systèmes d'imagerie cellulaire à haut contenu.

D'autres instruments scientifiques de nouvelle génération, intégrant des agents d'IA et reposant sur cette plateforme, devraient être commercialisés par les différentes activités de Danaher au cours de l'année prochaine.